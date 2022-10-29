"انتهى عصر التيكي تاكا".. هل صدقت نبوءة كومان بشأن برشلونة؟

المدرب الهولندي يدرك جيدًا بماذا يصرح عن ناديه الذي يعد من أساطيره

أحيانًا تكون نبوءات بعض المدربين ذات دلالة في عالم كرة القدم، لأن لديهم قصصًا مع الأندية التي يتنبؤون بمستواها، وهذا ما يمكن أن نسحبه على تنبؤات الهولندي رونالد كومان عن برشلونة، النادي الذي يعد من بين أهم أساطيره لاعبًا، وخاض فيه تجربة تدريبية مهمة بمسيرته وحقق معه آخر لقب إلى الآن وهو كأس ملك إسبانيا 2021.

كومان كان قد أدلى بتصريحات في منتهى الخطورة بالنسبة لجماهير برشلونة، في السابع والعشرين من يونيو الماضي وذلك للقناة الثالثة الكتالونية قال فيها: "مشكلة برشلونة أنّه فريق يعيش على الماضي، يعيش على عصر التيكي تاكا، لكن كرة القدم تغيرت".

وأضاف كومان آنذاك: "كرة القدم أصبحت الآن أكثر سرعة وتحتاج لقوة بدنية أعلى، لا يمكنهم العيش في الماضي".

وعزا كومان تفسيره لذلك بأن اللاعبين الذين طبقوا كرة التيكي تاكا في الماضي لم يعودوا موجودين بنفس الإمكانيات في برشلونة، قائلًا: "لاعبون مثل تشافي وإنييستا وغيرهم رحلوا عن الفريق ولا يوجد أمثالهم لتطبيق هذه الفلسفة".

تصريحات تظهر على السطح في الوقت الحالي الذي أقصي فيه برشلونة بشكل مذل من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونخ 3-0 وخسارة الكلاسيكو 3-1 في الدوري الإسباني، ليتم طرح الشكوك من جديد حول جدوى تشبث برشلونة بمبادئه الكروية التي يرى أحد أهم أساطيره أن الزمن قد عفا عليها.