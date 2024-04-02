انتهى الأمر.. حسم مصير روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة في الكلاسيكو

البولندي في الطرف الآمن..

خلال الآونة الأخيرة، طالب العديد من المنتمين لريال مدريد بإيقاف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة لمباراتين، مما يعني إيقافه عن مباراة ريال مدريد الهامة في الدوري الإسباني.

القلق أثير في برشلونة من هذا الأمر، لكن بات الأمر طي النسيان، بتوضيحات من لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

تلقى ليفاندوفسكي بطاقة صفراء أمام لاس بالماس، ستغيبه لمدة مباراة بسبب إكمال 5 بطاقات صفراء، ستكون تلك المباراة أمام قادش في ملعب رامون دي كارانزا، وبذلك سيواجه ريال مدريد بسجل نظيف من البطاقات يوم 21 أبريل.

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صحفي مدريدي يطالب بإيقاف ليفاندوفسكي وكانسيلو في الكلاسيكو لهذا السبب!

اللوائح باتت تنص في إسبانيا على أن ثبوت تعمد تلقي بطاقات صفراء من أجل تعمد الإيقاف، يؤدي إلى عقوبة قدرها مباراتان.

لكن في حالة ليفاندوفسكي أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن اللاعب لم يتعمد وفقًا لتقرير لجنة المنافسات والحكم بوسكيتس فيرير الذي أدار مباراة لاس بالماس لم يتضمن تعمد ليفاندوفسكي لتلقي البطاقة.

كان تشافي قد أجرى تبديله بخروج ليفاندوفسكي في الدقيقة 81 من عمر المباراة، فظهر أن البولندي لم يكن ير رقم التبديل ما عطل خروجه من أرض الملعب واستوجب منحه إنذارًا لإهدار الوقت.