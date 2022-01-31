انتهت مهمته رسميًا .. الاتحاد المصري يكشف تفاصيل إصابة حجازي

انتهى مشوار أحمد حجازي؛ مدافع منتخب مصر، رسميًا في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد صدور نتيجة الأشعة التي أجراها، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب.

حجازي ضمن الخسائر أمام المغرب:

الفراعنة كانوا قد حققوا الفوز أمام أسود الأطلس، أول أمس الأحد، بثنائية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية، ضمن دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ورغم خروج مصر بالفوز من تلك المباراة إلا أنها خرجت بإصابتين، هما أحمد حجازي والحارس محمد أبو جبل.

حجازي لم يستطع استكمال المباراة، بعدما سقط مصابًا إثر سقوط خاطئ على قدمه، ليخرج وينزل محمود علاء بدلًا منه.

كذلك أبو جبل، الذي خرج وشارك الحارس الثالث محمد صبحي في الأشواط الإضافية من المباراة.

ما هي تفاصيل إصابة حجازي؟

الاتحاد المصري لكرة القدم أوضح أن إصابة المدافع عبارة عن تمزق في أوتار العضلة الضامة، مما يستدعي علاجه في أحد المراكز المتخصصة.

وأكد اتحاد الكرة أن اللاعب لن يستكمل المشوار مع الفراعنة في البطولة، التي تنتهي بشكل رسمي في السادس من فبراير المقبل.

صعود بالأدوار وخسائر عضلية:

لعنة الإصابات ترافق المنتخب المصري في هذه البطولة بشكل غريب، فرغم عدم إصابة أي من اللاعبين بفيروس كورونا منذ الوصول للكاميرون، إلا أن الإصابات العضلية تسيطر.

سبع إصابات هي حصيلة الفراعنة من الخسائر حتى الآن، إذ أصيب كل من: أكرم توفيق، محمد الشناوي، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح وحمدي فتحي، بجانب حجازي وأبو جبل.

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