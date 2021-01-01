انتهت .. راموس يقرر الرحيل عن ريال مدريد

اللاعب أخبر ناديه بالرغبة في الرحيل

ذكر الإعلامي الإسباني جوسيب بيدرول في البرنامج الشهير الشيرنجيتو أن سيرخيو راموس سيغادر ريال مدريد هذا الصيف وليس هناك طريق لإقناعه بالعدول عن قراره.

وفي الوقت الحالي، تزداد الأمور تعقيدًا مع مرور الوقت في ريال مدريد، بشأن مستقبل المدافع الإسباني سيرخيو راموس، وسط تكهنات حول اتخاذ قراره بالرحيل.

اللاعب ينتهي عقده في الثلاثين من يونيو القادم، والمحادثات مستمرة من أجل توقيعه على عقد جديد، للاستفادة من خدماته لفترة أطول، ولكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بعد.

صحيفة آس الإسبانية، أكدت منذ أيام أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال تقدم بعرضين للتجديد مع راموس ولكن اللاعب رفضهما، وأوضحت أن اللاعب أخبر النادي أنه سيلعب بفريق آخر الموسم القادم خارج إسبانيا، ولا يريد البقاء مع ريال بعد نهاية الموسم الجاري.

والآن، يأتي جوسيب بيدرول ويؤكد هذه النطرية، حيث قال: "اموس سيغادر ريال مدريد بنهاية الموسم، لا أعتقد أن هناك أي احتمال لبقائه، ليس هناك طريق للعودة".

يعتقد ريال مدريد أن هذه حقيقة ويعتقد أن راموس بات يحق له التوقيع لأي فريق يريد على الفوز بعقد كبير أخير قبل إنهاء مسيرته، والتي هي في الطريق نحو نهايتها.

الأمور تتعقد .. ريال مدريد يقاتل للحفاظ على راموس

صاحب الـ35 سنة خضع مؤخرًا لعملية جراحية في ركبته اليسرى، بعد شعوره ببعض الآلام في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، وسيغيب عن أغلب المباريات المتبقية خلال الموسم الحالي، أي حتى نهاية عقده تقريبًا