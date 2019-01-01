انتهت - دي يونج يرفض عرض سان جيرمان ويختار برشلونة

هل اقترب دي يونج من برشلونة؟ وما قيمة الصفقة؟

أنهى نادي برشلونة الإسباني الاتفاق مع أياكس الهولندي بشأن التعاقد مع متوسط الميدان، فرانكي دي يونج، على أن ينضم للبلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة كان يرغب في التعاقد مع دي يونج منذ انتهاء الموسم الماضي ولكن الفريق الهولندي رفض التخلي عن اللاعب.

وأكدت الصحيفة أنّ وكيل أعمال اللاعب اتصل بالأندية التي ترغب في التعاقد مع دي يونج مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وأخبرهم أنّ اللاعب حسم قراره بارتداء قميص البلوجرانا.

وذكرت إذاعة كتالونيا أنّ سفر رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إلى أياكس للتفاوض مع اللاعب أتى بثماره وحول وجهته من باريس سان جيرمان إلى البلوجرانا.

▪️الرئيس التنفيذي لكارديف سيتي يتحدث عن لاعب الفريق سالا 🎙️ وكيف كان شعوره حيال الانضمام للفريق قبل اختفاء الطائرة التي كانت تقله pic.twitter.com/JnTCVmePSp

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وسوف يسافر رئيس النادي إلى أمستردام اليوم، الأربعاء، بهدف توقيع التعاقد مع اللاعب على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت أنّ الصفقة تصل إلى 75 مليون يورو تُدفع على 3 دفعات، مشيرة إلى أنّ أياكس رفض عروضًا من فرق كانت مستعدة لدفع مرة واحدة,

ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا صافي من الضرائب بجانب 6 ملايين أخرى حوافز إضافية تتعلق بالبطولات ومشاركات اللاعب.

وكان برشلونة قد انسحب من صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مداف أياكس، بسبب المطالب المالية وتعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو.

البلوجرانا في مفاوضات لضم أدريان رابيو بالمجان بنهاية الموسم بعد انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.