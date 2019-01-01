انتهت| جريزمان يفسخ عقده مع أتلتيكو مدريد

جريزمان أصبح لاعبًا حرًا

دفع محامي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد ليصبح الفرنسي حرًا.

برشلونة حاول التفاوض مع الروخي بلانكوس للتعاقد مع اللاعب وتسديد المبلغ على أقساط ولكن إدارة الفريق المدريدي رفضت.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن جريزمان قد دفع قيمة الشرط الجزائي ولم يصبح الآن لاعبًا في قائمة أتلتيكو مدريد.

ومن المنتظر أن يتعاقد برشلونة مع اللاعب بعد فسخ عقده على أن يكون الإعلان الرسمي قريبًا.

محامي جريزمان أمام مقر رابطة الليجا الآن 👀

هل الـ 120 مليون يورو في هذه الحقيبة؟🤔



سنترقب ما سيحدث في الساعات القادمة ⏳⏳ pic.twitter.com/CCNWz5ecap — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وسوف يُقدم برشلونة بطل الدوري الفرنسي للإعلام يوم الأحد المقبل على أن ينضم إلى بعثة الفريق الكتالوني للفترة التحضيرية.

ومن المتوقع أن يحصل مهاجم أتلتيكو مدريد السابق على القميص رقم 7 وسحبه من فيليبي كوتينيو الذي يبقى مصيره مجهولًا حتى الآن.

جريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.