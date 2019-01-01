انتهت القصة.. والد هامشيك يعلن رحيل ابنه إلى الصين خلال 48 ساعة

نابولي يودع هامشيك وينتظر رحيله إلى الصين خلال 48 ساعة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن والد النجم السلوفاكي مارك هامشيك نهاية رحلة ابنه في نابولي، وأنه سيرحل إلى الدوري الصيني خلال 48 ساعة.

وكان هامشيك قد ارتبط بأخبار تفيد نيته الرحيل صوب الدوري الصيني، وذلك بداية من موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال والد هامشيك: ابني يحمل عاطفة كبيرة تجاه الجميع في نابولي، لقد قضى فصلًا كبيرًا من مسيرته هنا في جنوب إيطاليا"

وأضاف: "قرار الرحيل لم يكن سهلًا، ولكنه كان مناسبًا للطرفين بالنظر إلى الوضع الحالي لكليهما، لا شيء يبقى على ماهو عليه بالطبع"

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "هامشيك سيظل أحد أساطير هذا النادي، وسيظل يحتفظ بنفس المشاعر تجاه هذا النادي وشعاره وجماهيره والجميع بداخله"

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يذكر أن مارك هامشيك يعتبر هو الهداف التاريخي لنادي نابولي، وذلك بعدما نجح خلال الموسم الماضي في كسر رقم الهداف السابق دييجو أرماندو مارادونا.