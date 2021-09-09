انتهت الأزمة .. تراكتور يحدد موقفه النهائي من مواجهة النصر

تعرف على موقف تراكتور النهائي

أصدر نادي تراكتور سازي الإيراني بيانًا رسميًا، يكشف خلاله عن موقفه النهائي من مواجهة النصر السعودي، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بعدما كان قد طالب بتأجيلها وفقًا لما أعلنه النادي.

تراكتور كان قد أعلن عن أنه طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة النصر، بسبب ما وصفه بالظروف القهرية التي يعاني منها الفريق، حيث يعيش الفريق فترة صعبة بسبب غيابات اللاعبين لمختلف الظروف، بالإضافة إلى أن هناك أزمة مالية يمر بها النادي.

وأشار جمشيد نظمي، الرئيس التنفيذي لنادي تراكتور عبر الموقع الرسمي لناديه، إلى أن ناديه سيخوض مباراته ببطولة دوري أبطال آسيا، ولا يوجد نية من أجل التأجيل.

نظمي قال: "نظرًا للحاجة الماسة للنادي لضم لاعبين جدد لقائمة الفريق، قمنا بتجهيز المستندات والمراسلات اللازمين مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي، من أجل تجهيز الفريق لمواجهة النصر".

رئيس تراكتور تابع: "حضرت اجتماعًا صباح اليوم مع المجلس الأعلى للرياضة، وأثناء بحث المشاكل وتقديم الحلول اللازمة لتواجد الفريق في قطر، تابع المسؤولين وتفهموا مشاكل تراكتور، ووعدوا بالتعاون معنا والمساعدة في استبدال اللاعبين بلاعبين جدد، ومن ثم سيسافر الفريق".

وواصل: "على الرغم من ضرورة استبدال تراكتور لاعبيه بلاعبين جدد في قائمته، بضم لاعبين شباب، ولكن حتى لو لم يوافق الاتحاد الآسيوي على طلبنا، سيسافر تراكتور إلى قطر تحت أي ظرف لخوض مباراته أمام النصر".

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ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم 14 سبتمبر القادم، على استاد خليفة بن حمد الدولي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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