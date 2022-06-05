انتهاء السُبات العميق .. عموري كلمة سر الإمارات للتأهل لمونديال 2022

هل يصبح عموري هو كلمة السر في تأهل الأبيض إلى مونديال قطر 2022؟

مر 32 عامًا منذ آخر ظهور للمنتخب الإماراتي في كأس العالم، والآن الأبيض أصبح على موعد من أجل العودة مرة أخرى إلى المونديال، فهل يكون أبرز اللاعبين الإماراتيين خلال السنوات الماضية عمر عبد الرحمن "عموري" له الكلمة ويقود الأبيض للمونديال؟

وخلال المواسم الأخيرة، غاب عمر عن التواجد والظهور كأفضل اللاعبين في الإمارات كما عاهدناه، وذلك بسبب كثرة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب، منذ الإصابة التي تعرض لها مع الهلال السعودي.

لعنة الإصابات أصابت عموري، الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة رفقة ناديه السابق الجزيرة، ومن ثم انتقل إلى شباب الأهلي الذي بدأ مؤخرًا في التعافي والظهور بمستوى جيد، دفع الجهاز الفني للأبيض لاستدعائه من جديد.

الأبيض الآن على بُعد خطوات حاسمة، من خطف بطاقة العبور إلى كأس العالم قطر 2022، بعد غياب دام 32 عامًا، حيث سيلعب الإمارات أمام أستراليا، ثم سيلعب الفائز أمام بيرو لتحديد المتأهل إلى المونديال.

كيف خرج عموري من حالة الركود، وهل سيكون كلمة السر في تأهل الأبيض للمونديال؟ وغيرها من الأمور، سنتعرف عليها خلال السطور التالية..

أين كان عموري وكيف خرج من حالة الركود؟

بعد أن وصل عموري إلى قمة مستواه، وانتقل من العين إلى الهلال في صيف 2018، قدم النجم الإماراتي مستوى رائع جدًا رفقة الزعيم السعودي ليواصل مسيرته بشكل طبيعي.

ولكن تعرض عموري لإصابة قوية في الرباط الصليبي والغضروف، ليقرر الهلال بعدها الاستغناء عنه خاصة، ليتعاقد معه نادي الجزيرة في صيف 2019.

عاد عموري للمشاركة بشكل طبيعي في بداية موسم 2019-2020 مع نادي الجزيرة، حيث لعب جميع مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي، ولكن يبدو أن الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة أثر عليه بشكل كبير.

لعب عموري مع الجزيرة في هذا الموسم 22 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 6، ولم يقدم المستوى المعهود منه رفقة، ليثير علامات الاستفهام حول مستواه.

وفي الموسم الماضي 2020-2021، عادت الإصابات لمهاجمة عموري مرة أخرى، لتجعله يغيب مدة طويلة عن المشاركة رفقة الجزيرة، حيث لم يشارك في الدوري الإماراتي سوى في مباراتين فقط.

وانتقل عموري من الجزيرة إلى شباب الأهلي، الذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد معه، وذلك بالرغم من غياباته الكثيرة بسبب الإصابات أيضًا.

عموري لم يلعب كثيرًا مع شباب الأهلي، حيث لعب في 5 مباريات فقط، سجل هدف واحد، وسدد كرة واحدة على المرمى بدقة 33.3%، ومرر الكرة 153 مرة، بنسبة نجاح وصلت 79.7%.

عمر عبد الرحمن انفجر مؤخرًا في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث قدم مستوى نال به إشادة الجميع، بعد أن صنع ثلاثة أهداف، ساهمت في تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة.

وبعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه عموري في دوري أبطال آسيا، قرر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا؛ المدير الفني للمنتخب الإماراتي، ضم عمر عبد الرحمن "عموري" لقائمة الأبيض، استعدادًا لمواجهة أستراليا.

هل يقود عموري الإمارات لمونديال قطر 2022؟

نوفمبر 2019، كان آخر ظهور لعموري رفقة المنتخب الإماراتي، حيث غاب عن الانضمام إلى الأبيض فترة طويلة جدًا، وذلك لأسباب مختلفة، سواء الإصابة أو رؤية فنية من جانب المدرب.

ولم يشارك عموري في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم نهائيًا، ولكن جاء استدعائه من جانب أروابارينا في وقت حساس جدًا، قد يلعب فيه دورًا مهمًا للغاية.

انضمام عمر إلى المنتخب الإماراتي من جديد، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد عمل كبير قام به مؤخرًا رفقة فريقه شباب الأهلي، سواء محليًا في بطولة الدوري الإماراتي، أو قاريًا بدوري أبطال آسيا.

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عاد عموري من بعيد إلى صفوف المنتخب الإماراتي، بعد غياب لفترة طويلة جدًا، والحقيقة أن الجميع سواء إماراتيين أو عرب يثقون جيدًا في قدراته، وأنه قادر على إعادة الهيبة للأبيض.

بالتأكيد عموري قادر على أن يقود المنتخب الإماراتي لتحقيق الأمر الذي يحلم به كل إماراتي، وتخطي عقبتي أستراليا ثم بيرو، في ظل إمكانياته الكبيرة، بالإضافة إلى أدواره القيادية رفقة الأبيض.

الكل يعقد الآمال على المنتخب الإماراتي بشكل عام، وعموري بشكل خاص، ونثق جميعًا في أنه قادر على تحقيق طموحات الإماراتيين، والعودة إلى المونديال بعد غياب طويل جدًا.

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