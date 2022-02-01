انتهاء الجدل.. مسحة صلاح سلبية قبل مواجهة الكاميرون

أعلن اتحاد الكرة المصري نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء الكاميرون.

وكانت بعض الصحف الكاميرونية نشرت أنباء عن إيجابية مسحة صلاح قبل ملاقاة أصحاب الأرض الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

الأمر الذي وقع كالصدمة على جماهير المنتخب المصري الذي يعاني بالفعل من غيابات أساسية بسبب الإصابات أخرها حارسين المرمى أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل والمدافع أحمد حجازي.

كيف ظهرت مسحة المنتخب المصري؟

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي، سلبية جميع عينات أعضاء البعثة من لاعبين وأعضاء وجهاز فني.

🔴 سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة المنتخب .. 🇪🇬 ⬇️⬇️



أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء الكاميرون بعد غد الخميس عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.#EFA — EFA.eg (@EFA) February 1, 2022

ويخضع منتخب مصر لمسحة يومية بشكل خاص، فيما يما تُجرى المسحة الرسمية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل 48 ساعة من المباراة.

ما هو موقف مصر؟

ويلتقي منتخب الفراعنة مع نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل على ملعب "أولمبيه" في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء المغرب في ربع النهائي بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، بينما فاز الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.

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