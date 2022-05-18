انتهاء الأزمة .. أبراموفيتش ينقذ صفقة بيع تشيلسي من الانهيار

يبدو أن المخاوف بشأن صفقة الاستحواذ على تشيلسي قد تراجعت بعد أن تم التوصل إلى حل قانوني بشأن العقبة التي كان من المُتوقع أن تعيق الصفقة، والتي أصبحت الآن شبه متفق عليها.

وافق كونسورتيوم بقيادة المستثمر الأمريكي تود بويلي على شروط استحواذ بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني لإنهاء عصر رومان أبراموفيتش رئيس البلوز السابق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق، بدا أن المفاوضات قد واجهت عقبة أخرى بشأن مبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني الذي تدين به الشركة الأم لتشيلسي، فوردستام المحدودة، لشركة كامبرلي إنترناشيونال إنفستمنتس، المسجلة في جيرسي، وهي شركة يشتبه في صلتها بأبراموفيتش.

بويلي يقترب من الاستحواذ على صفقة تشيلسي

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن صحيفة "تايمز"، فإن المحامين قد توصلوا إلى حل يجب أن يرضي المسؤولين الحكوميين، حيث يمكن للحكومة الآن أن تسمح بإتمام الصفقة نتيجة للتوصل إلى القرار.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس نادي تشيلسي بروس باك والمديرة التنفيذية مارينا جرانوفسكايا سيحصلان على مدفوعات إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني عند إتمام عملية استحواذ بويلي على البلوز.

ومن المنتظر أن يعطي الدوري الإنجليزي تقترب من إعطاء الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ، لينهي بذلك فترة مضطربة للنادي بعد أن غرق في أزمة بسبب العقوبات المفروضة على أبراموفيتش في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب صلاته المزعومة بالرئيس فلاديمير بوتين.

تعني العقوبات أن تشيلسي يعمل بموجب ترخيص خاص ينتهي في 31 مايو، مع أي صفقة تتطلب موافقة الوزراء وسلطات كرة القدم.

يذكر أن يوم 31 مايو هو اليوم الأخير لتسجيل النادي في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بينما يجتمع الدوري الإنجليزي في أوائل يونيو لمنح الأندية التراخيص المطلوبة للعب الموسم المقبل.

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