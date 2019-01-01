انتكاسة جديدة في وسط إنتر قبل مواجهة روما

الإصابة الثالثة في صفوف إنتر في فترة قصيرة!

أشارت تقارير صحفية إلى أن احتمال غياب لاعب وسط إنتر روبيرتو جاليارديني عن المباراة القادمة، التي ستجمع فريقه بضيفه العاصمي روما على ملعب "جوسيبي مياتزا" في الدوري الإيطالي.

وأصيب صاحب الـ25 عامًا في قدمه قبل نهاية سهرة الأحد ضد سبال، ما أجبر المدرب أنطونيو كونتي على استبداله بالإسباني بورخا فاليرو.

واكتفى مدرب الفريق بتعليق دبلوماسي في رده على سؤال حول طبيعة إصابات جاليارديني أو التشخيص المبدئي للإصابة، لافتًا إلى أن الطاقم الطبي ينتظر نتائج الفحوصات.

ورغم تكتم النادي على طبيعة الإصابة، إلا أن أغلب التقارير المتداولة تستبعد عودته قبل صدام الجمعة، ليصبح ثالث لاعب يخسر كونتي جهوده في فترة وجيزة، بعد سينسي وباريلا.

وسيفتح غياب جاليارديني الباب لمشاركة لاعب فيورنتينا السابق، بعد مشاركته كبديل على أحدث ضحايا إصابات الأفاعي، وأيضًا مشاركته في منتصف الأسبوع أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل جاليارديني إلى إنتر في صيف 2017 قادمًا من أتالانتا، وخلال هذه الفترة دافع عن قميص النادي في 70 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 12 مباراة تحت قيادة كونتي.

تجدر الإشارة إلى أن إنتر تجاز سبال بهدفين لهدف، ليقبض على صدارة جنة كرة القدم، بوصوله للنقطة الـ37، متقدمًا بنقطة على حامل اللقب في آخر ثماني سنوات يوفنتوس، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ساسولو بهدفين للكل.