انتقدوهم ووصفوا البطولة بالكارثة.. الفيفا يلغي تصريح صحفي لنهائي كأس العالم بسبب مقال!

أثار الصحفي الرياضي فيليبو ريتشي العامل في صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" جدلًا جديدًا حول الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ونشر عبر منصة إكس ما يثبت إلغاء اعتماده لحضور نهائي كأس العالم بعد أن حصل على الموافقة في البداية.

وكانت الصحيفة الإيطالية قد نشرت مقالًا لاذعًا حول البطولة التي ينظمها الفيفا ووصفته في العنوان بأنه كارثة عالمية كاملة وعددت الصحيفة الأسباب التي جعلت البطولة تفشل من وجهة نظرها؟

انتقادات حادة للبطولة

وصفت الصحيفة بطولة كأس العالم بأنها شديدة الحرارة وباهظة الثمن وتجارية وسياسية بشكل مفرط وفوق كل ذلك كبيرة جدًا. وأشارت إلى أن أسعار التذاكر مرتفعة للغاية حيث تراوحت أسعار تذاكر المباراة النهائية بين 10 آلاف و2.3 مليون دولار كما تحدثت عن تدخل سياسي مفرط مستشهدة بإلغاء عقوبة إيقاف اللاعب فولارين بالوجون كمثال على ذلك.

ويبدو أن هذه الانتقادات لم تنل رضا الفيفا حيث قدمت الصحيفة خمسة طلبات للحصول على تصاريح صحفية تمت الموافقة عليها جميعا في البداية.

إلغاء التصاريح يوم النهائي

وفي يوم المباراة النهائية تم سحب ثلاثة تصاريح بما في ذلك تصريح ريتشي وكتب الصحفي عبر منصة إكس أن مشواره في كأس العالم ينتهي بشكل مفاجئ وغير متوقع قبل النهائي مباشرة بعد 38 يومًا وتغطية 11 مباراة مباشرة وكتابة 165 مقالًا.

وأضاف ريتشي أنه كان يملك تذكرة للنهائي وتصريحا لدخول المنطقة المختلطة وموقفا للسيارات لكن كل شيء ألغي بعد ساعات قليلة وأبلغه الفيفا لاحقًا أن السبب يعود إلى نقص المقاعد المتاحة في حين حصلت وسائل إعلام أخرى على تأكيدات لجميع طلباتها.

ونشر الصحفي صورًا لرسائل التأكيد الإلكترونية التي تلقاها والتي تظهر بوضوح إلغاء التصاريح فجأة مما جعل الأوساط الرياضية في إيطاليا تلمح بحذر إلى أن التقارير النقدية للصحيفة كانت سببًا في هذا الإلغاء.















