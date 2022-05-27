انتقامًا من ضربة ليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ قريب من خطف جوهرة برشلونة

ليفاندوفسكي إلى برشلونة؟ بايرن ميونخ ينتقم

يخطط بايرن ميونخ لتوجيه ضربة انتقامية لبرشلونة القريب من الحصول على توقيع هدافه روبرت ليفاندوفسكي، من خلال صفقة من أكاديمية ناشئي برشلونة "لاماسيا".

يستعد بايرن ميونخ لاختطاف أحد جواهر أكاديمية برشلونة "لاماسيا" لأول مرة، يبدو أن البافاري يصر على بناء مستقبله بلاعبين واعدين جدد.

البافاري على وشك التعاقد مع آدم أزنو اللاعب الإسباني ذي الأصول المغربية والذي سيتم عامه السادس عشر في الثاني من يونيو المقبل.

سوف يحصل البافاري على توقيع أزنو بشكل مجاني، ورغم أن هناك منافسة من العملاق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند، إلا أن اللاعب وعائلته تم إقناعهم بالتوجه إلى ميونخ.

أزنو ينشط في مركز الظهير الأيسر، شارك مع منتخب إسبانيا تحت 16 عامًا قبل شهر، بعدما كان قد خاض 3 مواسم بقميص ناشئي برشلونة.

برشلونة بنفسه هو من رفض زيادة راتب أزنو بناء على رغبة الأخير، وبالتالي فإن بايرن ميونخ وجد الفرصة سانجة للانقضاض على واحد من مواهب لاماسيا الواعدين لاقتناصه وبناء المستقبل عليه.

الصراع الألماني على أزنو لم يكن بين بايرن ودورتموند فقط، بل انضم إليهم باير ليفركوزن أيضًا، ومن خارج ألمانيا كانت النية معقودة على انتدابه من قبل بنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي، لكن يبدو أن الكلمة الأخيرة ستكون في بافاريا.

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