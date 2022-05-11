انتقال هالاند لمانشستر سيتي؟ أنشيلوتي: لا يهم أنا في نهائي دوري أبطال أوروبا!

كشف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن رأيه في صفقة انتقال المهاجم النرويجي إرلينج براوت هالاند لصفوف نادي مانشستر سيتي.

وجاء حديث المدير الفني المخضرم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نادي العاصمة أمام فريق ليفانتي في الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة على الإيطالي حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، كان أحدها الانتقال الوشيك لهالاند لصفوف الفريق السماوي، بعد أن ارتبط اسمه بالملكي لفترات.

ماذا قال أنشيلوتي عن هالاند؟

بدا وأن كارلو لا يريد الحديث حول صفقات ريال مدريد المحتملة، ولا حتى عن المهاجم النرويجي الذي كان هدفًا مهمًا للملكي في الأيام السابقة.

حيث قال الإيطالي: "لا أحب الحديث عن هذا الأمر، إنه لاعب رائع، ومانشستر سيتي فريق كبير".

وواصل: "سأبقى مع فريقي، الذي قادني للاستمتاع بالتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

ماذا عن رودريجو؟

تمتع رودريجو بمستوى كبير في الآونة الأخيرة، وسئل أنشيلوتي عما إذا كان سيصل قريبًا إلى مستويات مواطنه فينيسيوس جونيور.

وأردف الإيطالي: "إنها مسألة وقت، سوف يتقدم وينمو ويتحسن، إنه موهوب وذكي ومتواضع للغاية".

وتابع: "هذا الموسم تحسن بالفعل من البداية إلى النهاية، لقد صنع الفارق في مباريات مهمة وفارقة".

وأضاف: "عليه فقط أن ينتظر قليلاً، لا أعرف كم من الوقت لكني لا أهتم، أنا فقط أهتم لأننا محظوظون بوجود لاعب مثله".

ماذا عن متابعته لليفربول؟

تغلب ليفربول، خصم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، على أستون فيلا 2-1 مساء الثلاثاء ليحافظ على آماله في الحصول على الدوري الإنجليزي الممتاز، وسُئل أنشيلوتي عما إذا كان قد شاهد المباراة، كمشجع أم كمحلل.

حيث أوضح: "كلاهما، كمحلل أكثر منه كمشجع، نحن نعرف ليفربول جيدًا، وأعرفهم جيدًا لأنني واجهتهم مرتين على الأقل خلال السنوات الأربعة الماضية، مع نابولي وإيفرتون وحتى في المباريات الودية".

واختتم: "إنهم يعرفونني أيضًا وريال مدريد جيدًا، لا توجد أسرار لهذه المباراة، سنستعد جيدًا وبهدوء شديد".

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