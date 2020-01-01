"انتقال مارادونا للعلاج في مدريد كان من الممكن أن ينقذ حياته"

بيرند شوستر نجم كرة القدم الألمانية ولاعب برشلونة المعتزل يكشف عن محاولاته لإنقاذ مارادونا.

كشف بيرند شوستر نجم كرة القدم الألمانية ولاعب برشلونة المعتزل عن تفاصيل محاولاته لمساعدة دييجو أرماندو مارادونا الراحل عن عالمنا مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شوستر وأكد خلالها أن انتقال مارادونا للعلاج في مدينة مدريد عاصمة إسبانيا كان ليغير الكثير في حالته الصحية.

وقال شوستر: "تحدثت مع أحد الأصدقاء المشتركين بيننا وأردنا أن ننقله لمدريد من أجل تلقيه العلاج اللازم".

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وأضاف مؤكدًا أن محاولاتهم كانت قبل تراجع حالته في الشهر الماضي: "كانت الخطط التي وضعناها تقضي بنقله في نوفمبر، بعد عيد ميلاده فورًا".

وأكمل: "أردنا أن نخرجه من المكان الذي يضع نفسه فيه، لأن حالته لم تكن جيدة أبدًا هناك".

وأنهى كلماته عن ذلك الأمر قائلًا: "أعتقد أن انتقال مارادونا لمدريد كان ليحسن من حالته ويساعده كثيرًا".

جدير بالذكر أن التحقيقات جارية الآن في مزاعم الإهمال الطبي في حالة أسطورة كرة القدم العالمية الذي توفي في الأسبوع الأخير من نوفمبر.