الظفرة: نفاوض برازيلي وآخر أوروبي لتعويض رحيل ميليسي

الظفرة يسعى لتعويض رحيل ميليسي للوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، عن دخوله في مفاوضات مع لاعبين جدد، من أجل تعويض رحيل اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميليسي انتقل إلى صفوف نادي الوحدة الإماراتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من الظفرة.

وأعلن الظفرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الدخول في مفاوضات مع لاعبين جدد، لتعويض رحيل ميليسي.

خلفاً للاعب الأرجواني #ميليسي شركة الكرة بالنادي تفاضل بين لاعبين أحدهما برازيلي والآخر أوروبي يلعبان في مركز المحور .. والقرار سيكون خلال الأيام القادمة .. — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) July 3, 2019

وجاءت التغريدة كالآتي: "خلفًا للاعب الأوروجوياني ميليسي، شركة الكرة بالنادي تفاضل بين لاعبين أحدهما برازيلي والآخر أوروبي يلعبان في مركز المحور، والقرار سيكون خلال الأيام القادمة".

الظفرة كان قد تعاقد مع اللاعب قادمًا من الهلال السعودي في صيف 2018، ووقع حينها مع الفريق حتى 2021.

يُذكر أن ميليسي يمتلك ذكريات رائعة مع نادي الهلال السعودي وجماهيره التي عبرت عن رفضها رحيل اللاعب بسبب تقديم أداء مميز مع الفريق خلال تواجده مع الزعيم.