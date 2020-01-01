نشرة جول| نشاط باريس وصفقة في الكواليس لسانشو

أهم كل ما هو جديد صباح اليوم الأربعاء

مستقبل جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند وإشادة فليك به، ونشاط كبير من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، كل هذا ضمن أهم ما جاء في أخبار كرة القدم حول العالم صباح اليوم الأربعاء.

تصريحات مثيرة للجدل

بعد فوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند بهدف دون رد بالدوري الألماني، خرج هانزي فليك مدرب الفريق البافاري ليمدح جادون سانشو جناح دورتموند على وجه التحديد.

حديث فليك عن سانشو ووصفه بالموهبة العظيمة، لفت الأنظار مرة أخرى تجاه احتمالية تحرك بايرن للحصول على خدمات اللاعب بالميركاتو الصيفي القادم.

المزيد من الفرق

أوليفر كان أحد أعضاء مجلس إدارة بايرن، خرج هو الآخر للتلميح بإمكانية ضم سانشو والإشادة بقدراته، لتبدو الأمور وأن هناك محاولات نحو صفقة جديدة في الكواليس.

بقاء تياجو سيلفا

الجدل مستمر حول مصير المدافع المخضرم تياجو سيلفا مع باريس سان جيرمان، وهو ما كشفت عنه صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.

صاحب الـ35 ارتبط بالانضمام لميلان بعد نهاية عقده هذا الصيف، ولكن يبدو أن باريس أقنع اللاعب بالاستمرار لفترة أطول بصفوفه.

نشاط باريس

مازلنا مع النادي الفرنسي، باريس يحاول بشتى الطرق تدعيم صفوفه، واستغلال إلغاء الدوري بالاستمرار بتوجيه نشاطه لسوق الانتقالات.

أليكس تيليس لاعب بورتو البرتغالي، أصبح آخر أهداف باريس ومدربه توماس توخيل، حيث يبلغ سعره 25 مليون يورو، والصفقة تبدو قريبة وفقاً لصحيفة "أبولا" البرتغالية.

عودة ثنائي توتنهام

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كشف عن عودة الثنائي الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام وزميله هاري كين من الإصابة من جديد.

ومع ذلك أكد مورينيو أنهما ليسا جاهزان بشكل كامل من أجل المشاركة مباشرة بالدوري الإنجليزي المتوقع عودته خلال شهر يونيو القادم.

فافر والرحيل عن دورتموند

تقارير أخرى ألمانية، أكدت وجود محادثات مكثفة بين إدارة بوروسيا دورتموند والمدرب لوسيان فافر، قد تؤدي لرحيله عن صفوف النادي بعد نهاية الموسم الحالي.

المفاجأة هنا في خليفته، وسط أنباء قوية حول التعاقد مع نيكو كوفاتش، المدرب الكرواتي الذي تمت إقالته من بايرن ميونخ منتصف هذا الموسم.

يوفنتوس لا يريد كانسيلو

وأما عن مانشستر سيتي، فيبدو أنه لا توجد أي فرصة لعودة ظهيره جواو كانسيلو إلى يوفنتوس، بعدما أنهى النادي اهتمامه باللاعب الذي ظهر كبديل مُهمش داخل النادي الإنجليزي منذ انضمامه للفريق.

عرض من أجل عوار

وعلى جانب آخر كثف يوفنتوس اهتمامه بحسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي، ليمثل المزيد من التهديد لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أبرز المهتمين بالتعاقد معه.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، كشفت عن تقدم يوفنتوس بعرض إعارة لمدة عامين مع إلزامية الشراء مقابل 50 مليون يورو.

تشيلسي يحسم مصير بوجا

تشيلسي يدخل في مفاوضات مكثفة مع نادي ساسوولو الإيطالي، بهدف تغيير شرط إعادة الشراء الموجود بعقد جيريمي بوجا.

الجناح المتألق لفت الأنظار بعد تركه أكاديمية البلوز والانتقال للدوري الإيطالي، مما دفع العديد من الأندية للاهتماما بضمه.

المدرب فرانك لامبارد لا يريد التعاقد مع اللاعب وإعادته لستامفورد بريدج، حيث يفضل تفاوض النادي من أجل الحصول على مقابل مالي لمنح ساسوولو أحقية التصرف في اللاعب بشكل كامل.

شاكيري على رادار نيوكاسل

وأخيراً صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت اهتمام كبير من نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع شيردان شاكيري جناح ليفربول، والذي أصبح حبيساً لدكة بدلاء الريدز مع المدرب يورجن كلوب.