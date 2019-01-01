وكيل لازارو ينفي رغبة إنتر في التخلص منه

وصف هذه الأنباء بالجنون وأشاد بتأقلم اللاعب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

وصف ماكس هاجماير وكيل أعمال فالينتينو لازارو، شائعات رحيله عن إنتر بعد 3 أشهر من انضمامه للفريق بالجنون.

لازارو لم يتمتع بالبداية التي يتمناها بصفوف الفريق الإيطالي، لتنتشر التكهنات حول قيام النيراتزوي بإعادته لهيرتا برلين في يناير.

وعلق وكيل أعماله على تلك التكهنات:"في البداية أؤكد أنها مجرد شائعات خاطئة وليس لها أساس من الصحة".

وأضاف:"من الجنون الحديث عن رحيله الآن، لازارو يريد إثبات نفسه كلاعب لإنتر ومساعدة الفريق على الفوز بالدوري".

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وتابع:"هو الآن يتعلم ويحاول التعود على أجواء الدوري الإيطالي، وكل شيء بعد ذلك سيعتمد على تفوقه ونجاحه بكرة القدم".

وفي نهاية حديثه كشف هاجماير أن مُوكله أليكساندر دراجوفيتش لاعب بايرليفركوزن قد ينضم لأتالانتا في الميركاتو الشتوي.