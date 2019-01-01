مدرب بورنموث يُلمح بانتقال أكي لتشيلسي

مدافع البلوز السابق على رأس اهتمامات فرانك لامبارد

أكد إيدي هاو المدير الفني لبورنموث، أنه لا يستطيع منع مدافع الفريق ناثان أكي، من العودة لفريقه السابق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المدافع الهولندي يعتبر من أهم أهداف المدرب فرانك لامبارد في يناير المقبل، خاصة بعد تخفيض عقوبة الحظر عن تشيلسي، ومنحه أحقية ضم لاعبين جدد.

ومن جانبه أكد هاو على أهمية أكي بفريقه، مشيراً في نفس الوقت لصعوبة الاحتفاظ به، في ظل محاولة الأندية الكبرى للحصول على خدماته.

وقال مدرب بورنموث في تصريحات صحفية:"بكل تأكيد رغبتي الأولى هي الاحتفاظ بجميع اللاعبين، ولكن هناك بعض الأشياء الخارجة تماماً عن سيطرتي".

وأضاف:"سنرى ما سيحدث بخصوص أكي، لا أريد منحكم إجابات حاسمة الآن، لأنني لا أستطيع التحكم بمسيرته في الوقت الحالي".

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وتابع:"هناك العديد من الأمور الخاصة باستقدام اللاعبين وبيعهم في النادي ليست من اختصاصاتي، ولكن كل ما أعدكم به هو محاولة تحسين مستوانا بالنصف الثاني من الموسم".

يذكر أن أي انضم لبورنموث قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة، قبل الانتقال لهم بصفة دائمة في 2017 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.