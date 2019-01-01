إيفرتون يُحيي اهتمامه بريكاردو رودريجيز

الظهير السويسري ربما يعود أيضاً للدوري الألماني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اقترب ريكاردو رودريجيز ظهير نادي ميلان، من الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

رودريجيز لعب بصورة أساسية مع الروسونيري على مدار الموسمين الماضيين، قبل أن يخسر مركزه لصالح الوافد الجديد ثيو هيرنانديز.

الدولي السويسري كشف مؤخراً أنه سيبذل كل ما لديه من أجل ميلان، ولكن أيضاً يريد اللعب بصفة أساسية.

موقع "كالتشيو ميركاتو"، أكد أن إيفرتون قرر إحياء اهتمامه برودريجيز مرة أخرى.

ومن المتوقع قيام النادي الإنجليزي بتقديم عرض رسمي للتعاقد معه في شهر يناير.

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ويبدو الأمر محيراً بالنسبة لرودريجيز في قبول العرض أم لا، خاصة وأن سيصبح الخيار الثاني للتوفيز بعد ظهيره الأساسي لوكاس ديني.

وهو ما قد يدفعه للتفكير في العودة مرة أخرى للدوري الألماني، بوجود اهتمام قوي بضمه من شالكة وبوروسيا دورتموند.