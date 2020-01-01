هل يحق لفالنسيا ضم بديلاً لجاراي رغم إغلاق السوق؟

أزمة دفاعية تواجه الفريق الإسباني

يحاول نادي فالنسيا الإسباني، التعاقد مع مدافع جديد خلال الأيام القليلة القادمة، رغم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في الليجا هذا الموسم.

إيزيكيل جاراي مدافع الخفافيش تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، خلال فوز الفريق على سيلتا فيجو بهدف نظيف بالدوري هذا الأسبوع.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت غياب المدافع الأرجنتيني حتى نهاية الموسم، مما يضع الفريق في ورطة كبيرة على المستوى الدفاعي.

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قواعد الاتحاد الإسباني تتيح لأي فريق التعاقد مع أي لاعب من داخل البلاد، في حالة معاناة أي نادي من إصابة قوية تزيد عن 5 أشهر.

ويدرس فالنسيا في الوقت الحالي الخيارات المتاحة أمامه، طمحاً في تدعيم دفاع المدرب ألبرت سيلاديس، نظراً لتواجد قلبين دفاع فقط هما مختار دياكابي وجابرييل باوليستا.

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المدافع الجديد في حالة قدومه لن يشارك في دوري أبطال أوروبا مع فالنسيا، بعد مرور الموعد النهائي على تحديث قوائم الأندية الأوروبية أمس الإثنين 3 فبراير.

وهو ما يضع النادي الإسباني في ورطة أكبر، حيث يلاقي أتالانتا بدور الـ16، بدون جابرييل الموقوف بعد تعرضه للطرد أمام أياكس أمستردام الهولندي بدور المجموعات.