قيود مالية جديدة قد تحرم انتقال نجوم أوروبا للصين

الجهات المختصة في الصين تحاول إيقاف قدوم اللاعبين بمبالغ ضخمة

تستعد الجهات المختصة بكرة القدم في الصين، لفرض المزيد من القيود على النواحي المالية الخاصة برواتب اللاعبين وميزانية كل نادي خلال سوق الانتقالات السنوات القادمة.

الدوري الصيني شهد حالة طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، بتوافد العديد من النجوم الكبار في أوروبا مثل أوسكار وهالك وماركو أرناوتوفيتش ويانيك كاراسكو ومروان فيلايني وغيرهم.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن انضمام اللاعبين الأوروبيين للصين قد ينخفض بشكل ملحوظ بسبب القيود المالية الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم تخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادم، بحيث لا يزيد أجر اللاعب الواحد عن 2 مليون جنيه إسترليني بعد الضرائب.

وأما بالنسبة للاعبين المحليين من الصين نفسها، فلن يزيد راتب كل لاعب عن 1.1 مليون جنيه إسترليني، مع تخفيض نسبة اللاعبين الأجانب إلى 5 فقط.

وبالنسبة لميزانية كل نادي لإجراء الصفقة، بمن غير المسموح وفقاً للقوانين الجديدة، القيام بإنفاق أكثر من 121 مليون، مع عدم زيادة قيمة مجموع الأجور عن 60% منها.

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ومن جانبه قال تشين شويان رئيس الاتحاد الصيني عن هذه القرارات:"أنديتنا أنفقت كميات ضخمة من المال بطريقة غير صحيحة، وكان علينا اتخاذ أي خطوة لعدم انهيار المسابقة".

يذكر أن الطفرة في الدوري الصيني بدأت خلال عام 2017، بتعاقدات ضخمة بجلب النجم البرازيلي أوسكار والأرجنتيني كارلوس تيفيز برواتب خيالية.