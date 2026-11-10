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1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images
Adhe Makayasaعلي سمير
ترجمه

صفقة مفاجئة .. بايرن ميونخ يستعد لضم كاريوس من أجل خلافة مانويل نوير!

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أزمة في الحراسة لدى النادي الألماني

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يدرس بايرن ميونخ القيام بخطوة مفاجئة للتعاقد مع حارس المرمى السابق لليفربول لوريس كاريوس، في الوقت الذي يستعد فيه العملاق الألماني لاعتزال قائده العريق مانويل نوير المتوقع في الصيف.

ومع اختيار يوناس أوربيج داخليًا ليصبح الحارس الأساسي المقبل للنادي، يرغب مسؤولو أليانز أرينا في ضم بديل مخضرم قبل بداية الموسم المقبل.

بايرن يضع قائمة مختصرة بحراس خبرة ليكونوا بدلاء 

وفقًا لصحفيي Sky Sport فلوريان بليتنبرج وفلوريان هارتمان، فقد أدرج بايرن اسم كاريوس ضمن قائمة مختصرة من حراس المرمى أصحاب الخبرة لدعم الدولي الألماني أوربيج في الموسم المقبل.

وقد حسم مسؤولو النادي داخليًا أن أوربيج سيصعد ليكون حارسهم الأول الجديد بمجرد اعتزال نوير بعد 16 عامًا في بافاريا. وبناءً على ذلك، يستهدف مسؤولو الاستقطاب حارسًا مخضرمًا واحدًا أو أكثر لتوفير بديل موثوق والمنافسة.

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إصابات متكررة تُسرّع رحيل المخضرم 

بعد أن خاض 607 مباريات مع حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بألمانيا، من المتوقع على نطاق واسع أن يُسدل نوير البالغ من العمر 40 عامًا الستار على مسيرته الحافلة في نهاية الموسم الحالي. فقد تعرّض الفائز بكأس العالم 2014 لانتكاسة جديدة خلال مباراة الأسبوع الماضي خارج الديار أمام ماينز، وبات بعيدًا عن الملاعب لما تبقى من العام الميلادي.

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وشكّلت هذه الضربة الأخيرة المرة الرابعة في عام 2026 التي يُضطر فيها حارس المرمى المخضرم إلى مغادرة الملعب خلال مباراة، بعد أن لم يسبق له قط أن استُبدل أكثر من مرتين خلال عام واحد طوال مسيرته كاملة.

ورغم تفاقم مشاكله البدنية، فإن الاعتزال الفوري في منتصف الموسم ليس واردًا، إذ يصر نوير على التعافي من تمزق جزئي في وتر قدمه اليمنى والعودة إلى حراسة المرمى في العام الجديد.

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حارس فولهام ينضم إلى قائمة مختصرة من ثلاثة أسماء 

وفي حين ينظر صنّاع القرار في زابينر شتراسه إلى كاريوس باعتباره مرشحًا لافتًا قادرًا على تقديم دعم من حارس خبرة خلف أوربيج، يبقى أوليفر باومان هو الهدف المفضل لدى الإدارة على رأس قائمة أمنياتها بفضل مستوياته الثابتة على مدار المواسم الأخيرة.

وإلى جانب كاريوس وباومان، تدرس إدارة بايرن أيضًا التعاقد مع حارس مرمى فولهام بيرند لينو. وتذكر الوسيلة الإعلامية الألمانية أن لينو البالغ من العمر 34 عامًا سيرحّب بالانتقال إلى ميونخ وهو على استعداد لقبول دور الحارس الاحتياطي، خاصة أن العودة إلى جنوب ألمانيا ستقرّبه أكثر من منزل عائلته قرب شتوتجارت.

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عقبات تعاقدية تُشكّل خطط الصيف 

ورغم أن عقد لينو الحالي مع فولهام ينتهي في نهاية الموسم، فإن فريق فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يملك خيار تمديد بقائه في غرب لندن. وستقضي إدارة بايرن الأشهر المقبلة في تقييم ما إذا كانت ستسعى خلف باومان أو لينو أو كاريوس لإتمام إعادة هيكلة حراسة المرمى إلى جانب أوربيج.

وفي غضون ذلك، على النادي أن يتدبر أمره في مباريات 2026 الأخيرة دون نوير المصاب قبل عودته المرتقبة في يناير.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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