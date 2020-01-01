مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة جوهرة بيرمنجهام

حظوظ دورتموند تتراجع بشكل كبير

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو الطرف الأقرب لحسم صفقة التعاقد مع جودي بيلينجهام لاعب بيرمنجهام سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بيلينجهام لفت الأنظار بشكل لافت هذا الموسم قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قدم مستويات مبهرة مع فريقه بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز"كشف عن قطع الشياطين الحمر شوطاً كبيراً في سباق التعاقد مع صاحب الـ16 سنة على حساب نظيره الألماني بوروسيا دورتموند.

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وأوضحت أن المفاوضات جارية بشكل مكثف بين الطرفين الأيام القليلة الماضية، بزيارة اللاعب لمقر مانشستر في كارينجتون الأسبوع الماضي.

دورتموند لا يعتبر هو المنافس الوحيد لمانشستر على الصفقة، هناك أيضاً تشيلسي الذي يحاول التدخل في اللحظات الأخيرة وكذلك بايرن ميونخ.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن لا يعتبر الوجهة المفضلة لبيلينجهام، حيث يفضل اللعب لدورتموند بحالة اختياره الانتقال للدوري الألماني.

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ويأتي التفاوض مع النجم الشاب، ضمن خطوات المدرب أولي جونار سولشاير لتدعيم خط الوسط، باستهداف بعض العناصر الأخرى أبرزها جاك جريليش وجيمس ماديسون.

يذكر أن بيلينجهام شارك في 27 مباراة مع بيرمنجهام بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف.