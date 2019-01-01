مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نورمان في يناير

سبق وأن عمل مع سولشاير في النرويج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماتياس نورمان لاعب وسط روستوف، تمهيداً للحصول على خدماته في يناير القادم.

مانشستر يعاني من بداية سيئة للموسم الحالي، مما يدفع المدرب أولي جونار سولشاير لمحاولة تدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي.

كريستيان إريكسن وماريو ماندجوكيتش من الأهداف الرئيسية للشياطين الحمر، ولكن هناك بعض الخيارات الأخرى.

تقارير صحفية أكدت رغبة مانشستر في ضم نورمان، نظراً لانخفاض سعره مقابل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها في خط الوسط.

يأتي ذلك لهبوط مستوى الثنائي فريد ونيمانيا ماتيتش، وفشلهما في سد الفراغ الناتج عن رحيل الإسباني أندير هيريرا.

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نورمان يتمتع بانطلاقة مميزة خلال الموسم الحالي، وحصل على جائزة لاعب الشهر في سبتمبر بالدوري الروسي.

ويمتلك النرويجي علاقة جيدة بسولشاير، حيث سبق وأن عمله معه في نادي مولده خلال عامي 2017 و 2018.