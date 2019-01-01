ليستر يقاوم محاولات باريس لضم بيريرا في يناير

صفقة محتملة بالميركاتو الشتوي وقد يتم تأجيلها للصيف

يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع ريكاردو بيريرا ظهير ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمنى بصفوفه.

المدرب توماس توخيل يعتمد على البلجيكي توماس مونييه بمركز الظهير الأيمن، ولكن مستقبل اللاعب يبدو محل شكوك كبيرة مع النادي الفرنسي.

موقع "Le10sport" أكد رغبة باريس في إغراء ليستر بمقابل مادي جيد من أجل التخلي عن اللاعب البرتغالي، والذي يعتبر من نجوم الفريق هذا الموسم.

المهمة لا تبدو سهلة أمام باريس، لمحاولات ليستر للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، باحتلال المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر.

الفكرة تبدو غاية في الصعوبة بالميركاتو الشتوي، لكن الوضع قد يختلف في الصيف حيث قد يصبح الثعالب أكثر قابلة للتخلي عن اللاعب.

ويأتي ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها بيريرا مؤخراً والتي قال فيها:"لا تعرف ما سيحدث في المستقبل، إنه ناد كبير، بالإضافة لذلك فقد لعبت في فرنسا من قبل وأعرف البطولة جيداً".

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وأضاف:"باريس هو الفريق الأكبر بالدوري الفرنسي ويلعب بدوري أبطال أوروبا، لكن في الوقت الراهن لا يوجد أمامي سوى مواصلة الأداء بأفضل صورة ممكنة والتركيز مع ليستر".

يذكر أن باريس ليس المهتم الوحيد بالتعاقد مع بيريرا، حيث يطمح مانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب أيضاً، بالإضافة لبعض الأندية داخل الدوري الإيطالي.