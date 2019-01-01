ليستر يقاتل لحرمان تشيلسي من ضم شيلويل

مهمة صعبة أمام الثعالب للحفاظ على الظهير الإنجليزي

يستعد نادي ليستر سيتي الإنجليزي، لرفض أي عرض متوقع من نظيره تشيلسي لضم ظهيره بن شيلويل.

تشيلسي يحاول بشتى الطرق تقليص عقوبة الحرمان من الانتقالات، من أجل ضم لاعبين جدد في يناير القادم.

مركز الظهير الأيسر يعتبر من أهم الأولويات التي يسعى فرانك لامبارد لتدعيمها في الميركاتو الشتوي.

صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية، أكدت أن البلوز مستعدون للتفاوض للتعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر تأتي مطالب ليستر التعجيزية كعقبة كبيرة أمام النادي اللندني، حيث يُقدره بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

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ويدخل تشيلسي في منافسة قوية مع مانشستر يونايتد وكذلك سيتي لإقناع ليستر بالتخلي عن اللاعب.

يذكر أن قضية تقليص عقوبة تشيلسي تم عرضها مؤخراً على المحكمة الرياضية، ومن المتوقع الفصل فيها بشكل نهائي في ديسمبر القادم.