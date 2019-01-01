تقارير: كارلوس إدواردو اقترب من الدوري الإماراتي

إدواردو أصبح قريبًا من مغادرة الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب فريق نادي الهلال السعودي، قريبًأ من الانضمام لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرى الهلال أنه حان الوقت لرحيل إدواردو، وذلك بهدف التغيير للاعب وللزعيم خلال الفترة المقبلة، بعد قضاء 4 سنوات مع الموج الأزرق.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن المفاوضات بين كارلوس إدواردو ونادي شباب الأهلي دبي، وصلت إلى مرحلة متقدمة.

هل يستحق إدواردو التضحية به من أجل جيوفينكو 🤔



📎https://t.co/Kjex5kfrxC pic.twitter.com/aru1daKZqx — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 11, 2019

ويتواجد وكيل أعمال كارلوس إدواردو حاليًا في مدينة دبي الإماراتية، من أجل حسم المفاوضات، وذلك بمباركة من إدارة نادي الهلال، - حسب ما جاء في الصحيفة -.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة رحيل إدواردو عن صفوف نادي الهلال، لخوض تجربة جديدة في دوري الخليج العربي الإماراتي.

إدواردو سيرحل عن الهلال وهو متصدر قائمة هدافي الزعيم الأجانب، بعد نجاحه في تجاوز البرازيلي ريفيلينو وأيضًا تياجو نيفيز.