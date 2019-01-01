عجمان يضم الغاني ويليام أوسو من رويال البلجيكي

عجمان يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي عجمان، التعاقد مع اللاعب الغاني ويليام أوسو، من نادي رويال أنتويرب البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وليام أوسو لعب للعديد من الأندية، أبرزهم رويال سبورت كلوب، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وسيركل بروج.

نادي عجمان نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لتوقيع وليام أوسو على عقود انضمامه للفريق الإماراتي.

✍️عجمان يتعاقد مع المهاجم الغاني وليام اوسو



نجحت إدارة نادي عجمان في ضم اللاعب الغاني وليام اوسو (29 عام )إلى صفوفه قادمًا من رويال انتويرب البلجيكي وذلك ضمن استعدادات القلعة البرتقالية للموسم الرياضي 2019-2020 pic.twitter.com/bio4NsZEqa — نادي عجمان (@AjmanClub) ٢٩ يونيو ٢٠١٩

الغاني وليام أسو هو الصفقة الثالثة، بعد التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الشارقة، دومبيا لاعب العين.

وعبر أوسو عن سعادته البالغة بانضمامه لفريق عجمان، حيث وعد بالاجتهاد تقديم أداء مشرف، خلال الموسم المقبل.

ويقود عجمان فنيًا، المدرب المصري أيمن الرمادي، الذي قاده لتحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الماضي.