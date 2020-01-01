ستيف بروس يرد على أنباء انضمام لاعبه لمانشستر يونايتد

اللاعب ارتبط بالانضمام للشياطين الحمر أكثر من مرة

أكد ستيف بروس المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، أنه لا يخطط للتخلي عن شون لونجستاف لاعب وسط الفريق لأي نادي آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التكهنات مستمرة حول مصير صاحب الـ22 سنة، والذي يعتبر هدفاً رئيسياً لمانشستر يونايتد، نظراً لحاجة الشياطين الحمر لضم لاعب وسط جديد في يناير.

ومن جانبه قال بروس:"أعرف مايك فيلان وأولي جونار سولشاير جيداً، ولا أعلم أي شيء عن هذه التكهنات التي لا يمكن إيقافها".

وأضاف:"لا نريد التخلي عن أفضل لاعبينا وهذه توجهاتنا في الوقت الحالي، الموسم الماضي شون كان يحظى بانطلاقة جيدة ولكنه تعرض للإصابة والآن يسعى للتطور لذلك علينا انتظار ما سيقدمه".

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وتأتي الشائعات حول تحرك يونايتد لضم لاعب وسط جديد، نظراً لاصابة سكوت مكتوميناي، واحتمالية رحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اللاعب بالرحيل عن نيوكاسل لمانشستر يونايتد، حيث سبق وأن انتشرت نفس الأنباء الصيف الماضي.