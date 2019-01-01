ساؤول يكشف كواليس رفضه الانتقال لريال مدريد

أعرب أيضاً عن استمتاعه باللعب مع المدرب دييجو سيميوني

كشف ساؤول نيجويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد، عن كواليس رفضه الانتقال لغريمه التقليدي ريال في سن صغير.

ساؤول يعتبر من أهم العناصر بفريق المدرب دييجو سيميوني في الفترة الأخيرة، وارتبط أكثر من مرة بالرحيل والانتقال للدوري الإنجليزي وريال وبرشلونة.

الدولي الإسباني قال في تصريحات صحفية:"جئت إلى أتلتيكو بغرفة ملابس لا يوجد بها أي غرور أو مشاعر سلبية بين اللاعبين".

وأضاف:"في مراحل مبكرة من مسيرتي كنا نلعب أمام لاعبين كبار ونتغلب عليهم، بعدها بيبي اتصل بي واستفسر عن إمكانية انتقالي لريال مدريد، ولكني رفضت وقلت له أنا أشعر بالراحة هنا في منزلي".

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وعن أسلوب سيميوني:"أستمتع بطريقة اللعب في أتلتيكو مدريد، الجماهير تعشق كل مرة أحصل فيها على الكرة، لأنها تدرك قيمة تخفيف الضغط عن فريق وتحويل اتجاه الهجمة".

وفي نهاية حديثه تطرق ساؤول للعديد من اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق مثل فيرناندو توريس وسيرجيو أجويرو ودييجو فورلان، مع استمرار النادي بمكانته مهما تغيرت الأسماء.