رسمياً.. ميلان يعلن التعاقد مع إبراهيموفيتش

المهاجم السويدي يعود مرة أخرى لقلعة الروسونيري

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

مستقبل المهاجم السويدي ظل محل شكوك عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد تلقيه العديد من العروض داخل وخارج إيطاليا لحفاظه على مستواه رغم تقدمه في السن.

ميلان كشف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن نجاح النادي في التوقيع مع صاحب الـ38 سنة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر الحساب مقطع فيديو تشويقي، للتنويه عن وصول زلاتان الذي سبق وأن تألق مع الروسونيري خلال فترته الأولى بالنادي.

وقال إبرا بعد هذه الخطوة:"عدت مرة أخرى لنادي أحترمه كثيراً ومدينة أعشق التواجد بها، سأقاتل مع زملائي لتغيير الوضع الحالي للفريق والوصول للأهداف المطلوبة".

ووفقاً لبعض التقارير الصحفية، فراتب إبراهيموفيتش مع ميلان في النصف المتبقي من الموسم سيصل إلى 3 مليون يورو، وسيصل إلى 4.5 مليون لو استمر مع الفريق لموسم آخر وفقاً لبند تم إدراجه بعقد اللاعب.

هنري: ليفربول لا يقهر وسيفوز بالدوري الذهبي

"رونالدو وافق على الانتقال إلى ميلان"

يذكر أن زلاتان يمتلك تجربة سابقة مع ميلان، حيث لعب بقميص الفريق 85 مباراة، سجل خلالهم 56 هدفاً وصنع 24 بجميع البطولات.

وحصد اللاعب لقب الدوري الإيطالي مع الروسونيري في موسم 2010/2011، طامحاً في تحسين أوضاع الفريق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر بجدول المسابقة بـ21 نقطة.