فيفا يناقش وضع حد أقصى لرواتب وصفقات اللاعبين

هناك محاولات لمقاومة هذه الفكرة

قرر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دعوة الأندية ومختلف الاتحادات، بتحديد سقف للمرتبات ومبالغ الصفقات على جميع مستويات اللعبة.

فيروس كورونا انتشر في شهر مارس الماضي، مما انعكس بالسلب على اللعبة، وتسبب في توقف النشاط، مع عودته بشكل تدريجي الأسابيع القليلة الماضية.

الأمر سيستمر تأثيره حتى مع عودة كرة القدم، وذلك بسبب غياب الجماهير عن الملاعب، مما يقلل من حجم الإيرادات القادمة من كل مباراة.

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وقال رئيس الاتحاد الدولي في خطاب مفتوح أرسله للأعضاء:"سمعت العديد من المقترحات الجيدة بخصوص النواحي المالية والتنظيمية، أهمها عن رواتب اللاعبين ومبالغ الانتقالات ووضع حد أقصى لكل هذه الأمور".

وأضاف:"هناك إمكانية لوضع التزامات خاصة لكل حكومة أو لجنة منظمة وكذلك الأندية، لبناء منظومة مالية جديدة يمكنها التعامل مع الوضع الحالي، بشكل شخصي أدعم وجود قواعد صريحة تفرض الشفافية والحكم الرشيد بخصوص نظام الانتقالات واللعبة بشكل عام".

وتابع:"فيفا يقوم بعمل كبير في هذا الجانب، ونواجه العديد من التحديات، والمحاولات المستمرة لمقاومة رغبتنا في الإصلاح وتوفير بيئة أفضل لرياضتنا، لذلك سنحتاج دعم الجميع للمضي قدماً نحو خطوات أعلى وأفضل لكرة القدم".

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وفي نهاية حديثه أبدى إنفانتينو تفهمه لضرورة عودة النشاط للأندية الكبرى كأولوية، لكنه شدد على النظر أيضاً تجاه المنتخبات الوطنية والكرة النسائية والبطولات المحلية المختلفة.