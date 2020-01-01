خاص..بيكهام يتفاوض لضم نجم ريال مدريد

النجم الإنجليزي يواصل مساعيه لتدعيم صفوف فريقه

يواصل ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي الحالي، مساعيه من أجل تدعيم صفوف فريقه الجديد.

بيكهام دخل الموسم الأول له مع إنتر ميامي، طامحاً في تكوين مجموعة قادرة على المنافسة بالدوري المحلي، باستقطاب مجموعة من أفضل نجوم أوروبا.

مصادر خاصة لـ"جول" أكدت دخول بيكهام في مفاوضات جدية مع فلورينتينو بيريز، حول إمكانية التعاقد مع خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد.

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وأوضحت أن الإنجليزي تجمعه علاقة جيدة جداً برئيس النادي الإسباني، مما قد يجعل الأمور أكثر سهولة، خاصة لعدم حاجة النادي لخدمات اللاعب الكولومبي المُهمش بتشكيل المدرب زين الدين زيدان.

ويؤمن بيكهام في جودة صاحب الـ28 سنة رغم هبوط مستواه مع ريال مدريد، ليكون أحد الأسماء اللامعة التي ستقود فريقه الجديد في المستقبل.

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ويبقى التساؤل الأبرز في الوقت الحالي، هو إمكانية ترحيب رودريجيز بفكرة الرحيل عن أوروبا بشكل مبكر، والانتقال للولايات المتحدة، رغم تلقيه العديد من العروض بالدوري الإنجليزي، من مانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون.

يذكر أن الدولي الكولومبي ظهر في 13 مباراة فقط مع ريال هذا الموسم بجميع البطولات، ونجح في تسجيل هدفاً وحيداً وصنع هدفين.