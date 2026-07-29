"الأمر أصبح مملًا" .. كواليس "العرض الخاص" الذي رفضه أوليسي في كأس العالم

أعرب ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ المسؤول عن الشؤون الرياضية، عن وجهة نظره بشأن الشائعات المستمرة حول انتقال مايكل أوليسي، وتحدث عن مفاوضاته مع هذا اللاعب الموهوب للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكشف إيبرل يوم الأربعاء أنه كان على اتصال بأوليسي «مرارًا وتكرارًا» خلال كأس العالم، قبل أن يستذكر محادثتين محددتين. وقال إيبرل: "أرسل لي صورة جميلة مع مانو كوني، الذي جلبته إلى جلادباخ في ذلك الوقت، حيث يظهران وهما يقفان متشابكي الذراعين في غرفة الملابس".

ووصل أوليسي وكوني، الذي يلعب حالياً في صفوف روما، إلى نصف نهائي كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، لكنهما خسرا هناك أمام إسبانيا التي توجت لاحقاً بطلة للعالم.

وخلال تلك المحادثات، عرض إيبرل أيضًا على أوليسي فرصة تغيير رقم قميصه: «سألناه عما إذا كان يرغب في الحصول على الرقم 11، كما كان الحال في كأس العالم. فأجاب: لا، إنه يفضل الاحتفاظ بالرقم 17».

يرتدي أوليسي حالياً الرقم 11 مع المنتخب الفرنسي، بينما كان هذا الرقم في بايرن ميونخ في الموسم الماضي مخصصاً للاعب المستعار نيكولاس جاكسون.

وبعد رحيل جاكسون ورفض أوليسي، ذهب الرقم 11 إلى اللاعب الجديد ناثانيال براون، الذي تم تقديمه رسمياً يوم الأربعاء.

إيبرل سئم من شائعات أوليسي: «أنا سعيد الآن»

بينما كان أوليسي وإيبرل يتبادلان الرسائل حول مانو كوني وأرقام القميص، كان عالم كرة القدم منشغلاً بمناقشة انتقال محتمل لهذا اللاعب الموهوب الاستثنائي البالغ من العمر 24 عاماً من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد. وعلى الرغم من النفي المتكرر من كلا الناديين، استمرت الشائعات في الانتشار بنطاق واسع.

قال إيبرل: «تفهم الناس الأمر، لأن كأس العالم كان جارياً، وبايرن ميونخ وريال مدريد من بين أكبر الأندية في العالم. وهذا يجذب المشاهدات عبر الإنترنت». «في مرحلة ما، أصبح الأمر مملّاً عندما استمر هذا الموضوع في التوسع أكثر فأكثر. على الرغم من أن ريال مدريد ونحن أوضحنا أنه لا يوجد أي شيء على الإطلاق في هذا الشأن. أنا سعيد الآن لأن هذه القضية قد انتهت تقريبًا، كما نأمل".

ومن المفترض أن يضع التعاقد المرتقب لريال مدريد مع يان ديوماندي، لاعب آر بي لايبزيج، حدًا لهذه الشائعات في أقرب وقت.

ويقضي أوليسي حالياً إجازة ممتدة بعد كأس العالم، وسينضم إلى تدريبات الفريق بعد الجولة الآسيوية التي ستقام في الفترة من 1 إلى 8 أغسطس.