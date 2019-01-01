الانتقالات

رايولا يرد على أنباء اقتراب إبراهيموفيتش من بوكا جونيورز

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بعد الجدل المستمر حول مستقبل المهاجم السويدي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نفى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتوش، جميع أنباء انتقاله إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

العديد من التقارير الصحفية أشارت في الفترة الأخيرة، لاقتراب رحيل المهاجم المخضرم عن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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وجاء ذلك بعد مفاوضات جدية من دانيل أنجيليكي رئيس بوكا ونيكولاس بورديسو المدير الرياضي للنادي.

وهو ما رد عليه رايولا قائلاً عبر حسابه على موقع تويتر:"لم أعرض زلاتان على بوكا أو أي نادٍ آخر، جميعها أنباء مزيفة غير حقيقية".

ويعتبر زلاتان حالياً هو اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الأمريكي، حيث يحصل على 5.82 مليون جنيه استرليني سنوياً.

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ونجح النجم السويدي في تسجيل 22 هدف في 27 مباراة بموسمه الأول مع الفريق، وحالياً ينافس جوزيف مارتينيز وكارلوس فيلا على الحذاء الذهبي للمسابقة.

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