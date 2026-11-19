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ظهؤ مؤخرًا اسم لاعب المنتخب الألماني نيكو شلوتربيك (26 عامًا)، مدافع بوروسيا دورتموند، ضمن المرشحين للانضمام إلى برشلونة بطل إسبانيا.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت أن المدافع أحد ثلاثة مرشحين لدى برشلونة لتعزيز قلب الدفاع. وإلى جانب شلوتربيك، يراقب مسؤولو النادي الكتالوني الإيطالي أليساندرو باستوني (27 عامًا، إنتر) وبطل العالم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (28 عامًا، مانشستر يونايتد).

ويتوافق الثلاثة مع المواصفات التي يبحث عنها برشلونة، إذ يريد المدير الرياضي ديكو لاعبًا أعسر القدم في قلب الدفاع يمنح فريق المدرب هانسي فليك مزيدًا من الاستقرار بدءًا من يناير.

وكان شلوتربيك قد خاض مباراته الأولى مع المنتخب الألماني تحت قيادة فليك. وسبق أن طُرح اسم لاعب فرايبورج السابق في برشلونة خلال الموسم الماضي. وبعد أسابيع من المفاوضات مع ناديه الحالي، مدّد قائد الدفاع عقده مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2031 . لكن يُقال إن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة ثابتة تتراوح بين 50 و60 مليون يورو، يسري على عدة أندية كبرى. ولم يُعرف ما إذا كان برشلونة من بينها.

وعلّق ديكو على الاهتمام المزعوم بشلوتربيك. وقال اللاعب السابق في بودكاست «توت كوستا» الذي تبثه إذاعة كتالونيا: «من الأفضل ألا نتحدث عنه. وإلا فمن المرجح أن يرتفع سعره».

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كم دفع بوروسيا دورتموند للتعاقد مع نيكو شلوتربيك؟

انتقل شلوتربيك إلى بوروسيا دورتموند عام 2022 بعد خمسة أعوام في فرايبورج. ودفع النادي آنذاك 20 مليون يورو للتعاقد معه. وبعد تعافيه من إصابة خطيرة في مفصل الكاحل تعرض لها خلال كأس العالم، بات الآن لائقًا بدنيًا وفي حالة جيدة. وخاض شلوتربيك عشر مباريات رسمية هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا. وشارك مؤخرًا أيضًا تحت قيادة مدرب المنتخب الألماني الجديد يورجن كلوب. وفي الفوز 5-0 على هولندا في دوري الأمم، لعب شلوتربيك المباراة كاملة وأسهم بهدف من كرة رأسية في الانتصار العريض.

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أما باستوني، فارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى برشلونة خلال الربيع. لكن يُقال إن إنتر طلب مبلغًا كبيرًا، وصل الحديث عنه إلى 70 مليون يورو. وفي النهاية بقي باستوني في ميلان، حيث يمتد عقده حتى عام 2028.

ويُرجح أن يكون ضم مارتينيز أقل تكلفة بكثير، إذ ينتهي عقده في مانشستر خلال الصيف. كما أثار الجدل قبل أسابيع عندما هاجم المدير الرياضي ليونايتد جيسون ويلكوكس. واعتذر بعد ذلك علنًا وفُرضت عليه غرامة مالية. ويُعد استمراره الموسم المقبل مع الشياطين الحمر، الذين يمرون بأزمة طاحنة، أمرًا مستبعدًا.

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ويُعد بطل العالم باو كوبارسي (19 عامًا) لاعبًا أساسيًا في قلب دفاع برشلونة. وإلى جانبه، يعتمد فليك بحسب اختياره على إريك جارسيا (25 عامًا) أو جيرارد مارتين (24 عامًا) أو أندرياس كريستنسن (30 عامًا). ويمكن نظريًا أن يلعب جول كوندي (28 عامًا) في هذا المركز أيضًا. وبينما تواصل القوة الهجومية لمتصدر الدوري الإسباني العمل بكامل طاقتها هذا الموسم، يُنظر إلى الدفاع بوصفه نقطة ضعفه: فقد سجل الفريق الكتالوني 62 هدفًا في 16 مباراة رسمية، لكنه استقبل أيضًا 19 هدفًا.