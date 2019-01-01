وكيله: الأهلي والزمالك والرجاء المغربي مهتمين بضم بيليات

بيليات قدم مستويات رائعة في كأس الأمم الإفريقية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف مايكل نجوبيني، وكيل أعمال الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي، عن وجود اهتمامًا من الرجاء البيضاوي المغربي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجوبيني قال خلال تصريحات صحفية: "الرجاء اتصل بي بالفعل، ولكن خاما مرتبط بعقد مع كايزر شيفز، ويجب عليهم الاتصال بهم في حالة جدية الرغبة في التعاقد معه".

وكيل خاما تابع: "الأمر متروك الآن للفريقين، ورحيل اللاعب الزيمبابوي في يد فريق كايزر شيفز، الذي يتحكم في الإبقاء عليه أو رحيله".

وأردف: "خاما سعيد مع كايزر شيفز، وقام بعمل جيد في موسمه الأول مع الفريق، ولا يوجد أي سبب لرحيله، لأنه محبوب من إدارة ناديه وزملائه، فماذا سيضيف له الرحيل عن الفريق؟".

وأشار مايكل نجوبيني إلى أنه أخبر مسؤولي نادي الرجاء، بالتحدث مع كايزر شيفز إذا أرادوا التعاقد مع خاما، فعليهم التواصل مع إدارة النادي الجنوب إفريقي.

واختتم وكيل أعمل خاما تصريحاته قائلًا: "الأهلي والزمالك المصريان استفسرا أيضًا عن ضم اللاعب، ومن الواضح أنه سيكون هناك استفسرات من أندية عديدة، بعد مستواه في كأس الأمم الإفريقية".

بيليات لفت الأنظار له خلال مشاركته مع منتخب زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، رغم توديعه من دور المجموعات.