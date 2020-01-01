خاص.. أولمو لا يصدق اهتمام برشلونة

كان يشعر بالسعادة خلال لعبه بالدوري الكرواتي

كشف داني أولمو لاعب نادي لايبزيج الألماني، عن عدم إيمانه باهتمام برشلونة بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أولمو قدم مستويات مميزة مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، ليلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية منها برشلونة، ولكنه في النهاية اختار الانضمام للايبزيج بـ20 مليون يورو.

وعندما سؤل اللاعب عن تكهنات انضمامه لبرشلونة في يناير الماضي، أجاب في تصريحات خاصة لـ"جول":"ربما ليس السؤال الصحيح بالنسبة لي، الأمر لم يحدث، لست متأكداً إن كان برشلونة خياراً حقيقياً لي وقتها".

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وأضاف:"كنت أشعر بالسعادة في كرواتيا رغم كل الشائعات التي تم نشرها، ولكني علمت أنني سآرحل يوماً ما وهو ما حدث بانضمامي للايبزيج الذي اهتم بي بشكل حقيقي وقرر التعاقد معي".

وأما عن فكرة اللعب بالدوري الإسباني:"قلتها في الماضي، سيكون الأمر رائعاً لو لعبت هناك في بلدي، الليجا تعتبر من أفضل المسابقات في العالم، لذلك نعم أريد اللعب هناك يوماً ما".

وتابع:"اخترت لايبزيج بهذه المرحلة من عمري، نظراً للمشروع الذي يمتلكونه هنا واهتمامهم الشديد بالمواهب الصغيرة، العديد من اللاعبين الصغار يبدأون هنا ويقاتلون من أجل اللعب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن أولمو لم يلعب سوى 4 مباريات فقط مع فريقه الجديد بسبب توقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا، ونجح في صناعة هدف وحيد فقط ولم يهز الشباك حتى الآن.