حتا الإماراتي يضم السوداني وليد سراج

حتا يواصل تدعيم صفوفه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح نادي حتا الإماراتي، في التعاقد مع السوداني وليد سراج، من صفوف نادي العين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل فريق نادي حتا تدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الجديد، والذي سيشارك فيه بدوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين.

حتا أعلن عن التعاقد مع وليد سراج من نادي العين، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق.

دعونا نحتفل بالقائد محمد عبد الشافي وأحد نجوم @ALAHLI_FC على مدار السنوات الماضية💞



لقبه شيفو وهو المحبب له من قبل المجانين👌، أسهم في بطولات الأهلي بفضل تميزه الدائم🥇



حقق كأس الأمم 2010 مع المنتخب المصري🏆، تهانينا لمن أبدع في الملاعب السعودية بمناسبة عيد ميلاده🎂 pic.twitter.com/PkremoicBW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وليد سراج يلعب ضمن فئة المواليد بنادي العين، وشارك الموسم الماضي مع اتحاد كلباء، وظهر بمستوى طيب.

وشهدت مراسم توقيع اللاعب السوداني أيضًا، التوقيع مع الحارس زايد الحمادي، قادمًا من صفوف الظفرة، والبرازيلي كلايلتون سانتوس، مدافع فريق بلينيسيشس البرتغالي.

ويسعى نادي حتا لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل تقديم نتائج جيدة الموسم المقبل.