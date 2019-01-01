رسمياً - جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد بـ120 مليون يورو

تعويضاً للرحيل المتوقع للفرنسي أنطوان جريزمان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع جواو فيليكس مهاجم بنفيكا البرتغالي.

فيليكس لفت أنظار كبار أوروبا الموسم الماضي، بعد تألقه مع بنفيكا وتحقيقه لسجل تهديفي مميز بقميص الفريق.

أتلتيكو واجه منافسة شرسة على ضم اللاعب، كان أهمها من الثنائي مانشستر سيتي ويوفنتوس.

الموقع الرسمي للنادي الإسباني، أعلن فوز أتلتيكو بالسباق، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

ووفقاً لمعظم التقارير الصحفية فإن قيمة الصفقة وصلت 120 مليون يورو، حصل عليها النادي البرتغالي نظير بيع صاحب الـ19 عاماً.

ويأتي تعاقد المدرب دييجو سيميوني مع فيليكس، لتعويض الرحيل المنتظر للفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف.

يذكر أن فيليكس نجح في تسجيل 20 هدف وصناعة 11 في 43 مباراة بقميص بنفيكا الموسم الماضي.