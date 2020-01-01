وست هام يبيع 3 لاعبين لتمويل صفقة بن رحمة

منافسة شرسة على النجم الجزائري المتألق هذا الصيف

يكثف نادي وست هام الإنجليزي محاولاته، من أجل التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بن رحمة تألق بشكل لافت مع فريقه بدوري الدرجة الأولى، وكان من أهم الأسباب في تأهله إلى المرحلة الفاصلة من أجل الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن ديفيد مويس مدرب وست هام، سيحاول بيع 3 لاعبين لتسهيل مهمة التعاقد مع النجم الجزائري.

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الأوكراني أندري يارمولينكو، والبرازيلي فيليبي أندرسون والسويسري ألبيان أييتي، هم الأقرب للرحيل عن الفريق في الصيف لتوفير الأموال.

مويس يؤمن جيداً بالمنافسة الكبيرة على ضم بن رحمة، بوجود اهتمام قوي بصاحب الـ24 سنة من آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ومع ذلك يثق مدرب وست هام بحظوظه في خطف الصفقة، عن طريق إقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه واللعب بصفة أساسية.

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يذكر أن بن رحمة نجح في التسجيل 17 مرة وصنع 9 أهداف مع برينتفورد خلال الموسم الحالي، ليلفت أنظار كبار الدوري الإنجليزي نحوه خلال الفترة الماضية.