بولونيا: تفاوضنا مع زلاتان ولكن هل نضمه في الصيف؟

المهاجم السويدي يبدو على أعتاب الرحيل عن النادي الإيطالي

كشف والتر ساباتيني مدير نادي بولونيا الإيطالي، عن موقفه من التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نظيره ميلان في الصيف.

إبراهيموفيتش انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك حتى نهاية الموسم، وسط غموض كبير حول استمراره مع الفريق لفترة أطول.

بولونيا ظهر كأحد أهم المرشحين للحصول على خدمات زلاتان، نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه بالمدرب سينيسا ميهايلوفيتش.

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ومن جانبه رفض ساباتيني هذا الفكرة، وانضم له ريكاردو بيجون المدير الرياضي لبولونيا، حيث قال في تصريحات إذاعية:"أتفهم كل ما تنشره وسائل الإعلام لأن زلاتان من أهم اللاعبين في أوروبا".

وأضاف:"رغم كل هذه الأنباء، ولكن الصفقة غير ممكنة، لا توجد أي مفاوضات جديدة، لقد تحدث مع ميهايلوفيتش في الشتاء واختار ميلان، ولم ندرس إمكانية التفاوض معه مرة أخرى".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ38 سنة لعب 10 مباريات مع ميلان بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في التسجيل 4 مرات بقميص الفريق الإيطالي.