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بني ياس الإماراتي يتعاقد مع لاعبا الجزيرة

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صفقة جديدة في بني ياس
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بني ياس، عن التعاقد مع سلطان الشامسي، لاعب فريق نادي الجزيرة، لمدة موسمين مقبلين، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

الشامسي يلعب في أكثر من مركز، حيث يتمكن من اللعب في مركز الجناح الأيمن، وأيضًا الظهير الأيمن.

وأشار الحساب الرسمي لنادي بني ياس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أعضاء مجلس إدارة النادي، رحبوا باللاعب، وتمنوا له النجاح رفقة زملائه.

وشارك سلطان الشامسي مع المنتخبات الوطنية الإماراتية، حيث كان آخرها مع المنتخب الأولمبي.

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اللاعب صاحب الـ23 عامًا شارك مع الجزيرة في 99 مباراة، في عصر الاحتراف، وذلك رغم صغر سنه، وسجل 16 هدفًا مع فريقه السابق.

وفي نفس السياق، تعاقد بني ياس مع شاهين سرور، لاعب الجزيرة، وذلك لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى اتحاد كلباء.

ويلعب شاهين في خط الوسط، حيث يتمكن من اللعب في مركز صناعة اللعب، بالإضافة إلى الجناح الأيمن والأيسر.

يأتي ذلك ضمن إطار تدعيم صفوف بني ياس، وذلك بعد التعاقد مع البرازيلي لويز أنطونيو، وأيضًا مع المدرب الألماني شايفر.

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