يوفنتوس يتحرك للجمع بين ميسي ورونالدو بفريق واحد

شراكة محتملة بين الثنائي الموسم القادم

بعد ساعات قليلة على أزمة ليونيل ميسي مع برشلونة ، بدأت الأندية الأوروبية تتأهب من أجل المنافسة على ضم المهاجم الأرجنتيني الصيف القادم.

إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، انتقد لاعبي الفريق الإسباني في حوار له مع صحيفة "سبورت"، متهماً بعضهم بالتخاذل خلال فترة تواجد المدرب إرنستو فالفيردي.

ميسي خرج ليرد على الفرنسي في واقعة غير مسبوقة، حيث طالبه صاحب الـ32 سنة بالتركيز على مهام منصبه، بدلاً من إثارة الجدل وتغذية الشائعات.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، كشف عن ترقب الثنائي يوفنتوس وإنتر لموقف المهاجم الأرجنتيني من بعيد، تمهيداً للتحرك بالميركاتو الصيفي.

عقد ميسي يحتوي على شرط جزائي بـ700 مليون يورو وينتهي في 2021، ولكن يمكنه الرحيل الصيف القادم بالمجان بناء على بند آخر بالعقد الموقع بينه وبرشلونة.

وهو ما يجعل مهمة ضمه أسهل على الثنائي الإيطالي، في حالة حسم اللاعب مصيره بشكل نهائي بمغادرة النادي الإسباني الذي بدأ فيه مسيرته ومشواره الكروي.

فكرة ضم يوفنتوس لميسي تبدو مثيرة للاهتمام، حيث قد يتزامل بذلك للمرة الأولى مع منافسه اللدود كريستيانو رونالدو بفريق واحد الموسم القادم.

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مانشستر سيتي يدخل أيضاً السباق بكامل قوته، حيث من المتوقع أن يبذل بيب جوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي كل ما لديه للعمل مرة أخرى مع ميسي.

يذكر أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، اجتمع بأبيدال مساء أمس الأربعاء لتهدئة الموقف بينه وميسي، واستقر في النهاية على استمرار الفرنسي رغم الأزمة التي تسب بها.