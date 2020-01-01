برشلونة يعرض 3 لاعبين لضم هافيرتس

النادي الإسباني يريد استغلال تراجع بايرن ميونخ

كثف نادي برشلونة الإسباني، محاولاته من أجل التعاقد مع كاي هافيرتس صانع ألعاب بايرليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مستوى هافيرتس الفترة الماضية مع ليفركوزن، أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ، حيث ينحصر الصراع بينهما على الصفقة.

برشلونة لا يمتلك الميزانية الكافية من أجل دفع قيمة التعاقد مع اللاعب بشكل كامل، لذلك يطمح في إجراء صفقة تبادلية مع نظيره الألماني.

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موقع "Sport1" أكد أن برشلونة اتفق مع يوفنتوس على ضم لاعب وسطه ميراليم بيانيتش بحوالي 50 مليون يورو، مما يؤثر بشكل كبير على مساعيه لضم نجم ليفركوزن.

النادي الألماني يقدر صاحب الـ20 سنة بحوالي 100 مليون يورو، لارتباطه بعقد معه حتى 2022، حيث كان ذلك من أهم الأسباب التي دفعت بايرن ميونخ للتراجع والانسحاب من المفاوضات بشكل مؤقت.

فرص برشلونة تبدو أكبر الآن، حيث يرغب في عرض بعض لاعبيه في صفقة تبادلية، أبرزهم الظهير البرازيلي إيمرسون المُعار لصفوف ريال بيتيس وزميله كارلس ألينيا، بالإضافة لمارك كوكوريلا المنتقل لخيتافي على سبيل الإعارة.

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يذكر أن هافيرتس لعب 138 مباراة مع ليفركوزن، نجح خلالهم في تسجيل 38 هدفاً وصنع 30 آخرين منذ تصعيده للفريق الأول.