برشلونة يطلب دي ليخت ويوفنتوس يعرض روجاني

هل يقبل النادي الكتالوني بعرض نظيره الإيطالي؟

يحاول نادي برشلونة الإسباني، التكيف على الوضع الحالي لسوق الانتقالات، بصعوبة التعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية ضخمة، ليلجأ إلى سياسة الصفقات التبادلية.

علاقة قوية تجمع النادي الكتالوني مع نظيره الإيطالي يوفنتوس، مما يشير إلى احتمالية وجود تعاون كبير بينهما في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن إصرار يوفنتوس على المضي قدماً في التعاقد مع أرتور ميلو لاعب وسط برشلونة، مع إبداء استعداده لعرض أي من لاعبيه بالمقايضة.

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ميراليم بيانيتش ربما يبدو كهدف مباشر لبرشلونة، لتعويض العجز الذي سيتركه ميلو في حالة رحيله، ولكن المدرب كيكي سيتين يطمح في ضم لاعب آخر من يوفنتوس.

ماتياس دي ليخت، المدافع الهولندي المنضم للبيانكونيري الصيف الماضي، لايزال على رادار برشلونة، ويطمح النادي لاستقطابه للعب بجوار مواطنه فرينكي دي يونج.

الأمور لا تبدو سهلة على النادي الإسباني، حيث يتمسك يوفنتوس باللاعب، ويراه أحد العناصر الهامة ومستقبل دفاع الفريق على المدى البعيد، بسبب تقدم جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي في السن.

وهو ما دفع النادي الإيطالي لعرض لاعبه دانييلي روجاني على برشلونة، وهي الخطوة التي لا تعتبر الأفضل لسيتين، لكنه سيدرسها بشكل جيد خلال الأيام القليلة القادمة.

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روجاني تعطل تطوره أكثر من مرة بسبب جلوسه كبديل في يوفنتوس، ولكنه يمتلك بعض الصفات التي تثير اهتمام سيتين، بقدرته على بناء الهجمات من الخلف بالإصافة لقدراته الدفاعية.

ومن المتوقع أن تتحكم صفقة أرتور ميلو وبيانيتش بشكل كبير في العملية بأكملها، حيث ربما يشهد الصيف بعض المفاجآت لجماهير يوفنتوس وبرشلونة.