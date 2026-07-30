رغم نفيه التواصل مع فليك .. جوريتسكا يعرض نفسه على برشلونة و"موقف غامض" من النادي الكتالوني!

في حين كانت التكهنات الأخيرة تتركز بشكل أساسي على انتقاله إلى إيطاليا، يبدو أن ليون جوريتسكا يستهدف الآن انتقالًا مذهلاً إلى بلد آخر وبالتحديد إسبانيا من خلال برشلونة.

وكما أفاد خبير الانتقالات ماتيو موريتو في راديو ماركا، فقد عرض جوريتسكا نفسه بمبادرته الخاصة على نادي برشلونة، وذلك من أجل العمل مع المدرب هانسي فليك، وهو صديق قديم تعاون معه بنجاح كبير في الماضي مع نادي بايرن ميونخ، حيث فازا معًا بدوري أبطال أوروبا عام 2020، من بين إنجازات أخرى.

ولم يذكر التقرير ما إذا كان «برشلونة» قد ردّ بالفعل على عرض جوريتسكا. وعلى أي حال، لن يضطر بطل إسبانيا إلى دفع أي رسوم انتقال، حيث انتهى عقد لاعب الوسط مع «بايرن» في نهاية يونيو.

ويقوم جوريتسكا حالياً، الذي خرج مع المنتخب الألماني من كأس العالم قبل شهر تقريباً، بالحفاظ على لياقته البدنية مع ناديه الأصلي «بوخوم» برفقة مدرب شخصي.

وفي الوقت نفسه، فإن التكهنات حول انضمام جوريتسكا إلى برشلونة ليست جديدة تمامًا. فقد كانت هناك تقارير في مطلع العام تشير إلى أن النادي الكتالوني واللاعب الدولي الألماني يتفاوضان مع بعضهما البعض.

ولكن في نهاية يناير، نفى جوريتسكا أي اتصالات مع فليك وناديه قائلاً: «قرأتُ أنني اتصلتُ بهانسي فليك في برشلونة. يمكنني نفي ذلك بشكل قاطع، ولا أقصد أن يبدو كلامي متعجرفاً»، كما صرح لصحيفة «ديتسايت».

هل سيصبح ليون جوريتسكا موضوعًا مطروحًا؟ الوضع في خط وسط برشلونة متوتر

كما يبدو من غير المرجح أن تتبلور الأمور بين برشلونة وجوريتسكا في الوقت الحالي - على الرغم من أن الوضع في خط الوسط الكاتالوني ليس مثالياً: ففيرمين لوبيز لا يزال يعمل على العودة إلى الملاعب بعد تعرضه لكسر في مشط القدم، الأمر الذي كلفه المشاركة في كأس العالم. كما تعرض فرينكي دي يونج لتمزق في الرباط الداخلي للركبة خلال كأس العالم، مما سيبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.

ووفقًا لصحيفة«موندو ديبورتيفو»، لا يرى برشلونة مع ذلك حاجة ملحة للتعاقد مع لاعب وسط جديد. ولا ينطبق هذا الأمر حتى في حال رحيل مارك كاسادو هذا الصيف. فوفقًا للمعلومات المتداولة، من المرجح أن يغادر اللاعب الذي نشأ في أكاديمية النادي في حال تلقيه عرضًا بقيمة حوالي 40 مليون يورو، ويُقال إن هناك أندية بارزة مهتمة بضمه.





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على أي حال، فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة خلال الفترة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، فإن أولوية برشلونة ليست في خط الوسط، بل في خط الهجوم.

وبعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، من المقرر التعاقد مع مهاجم جديد، ويُعتبر خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد الخيار المفضل في هذا الصدد.

ويبدو أن الأرجنتيني يرغب بشدة في الانضمام إلى برشلونة، بل إنه، وفقاً لتقرير نشرته مؤخراً صحيفة «سبورت» الإسبانية، يفكر حالياً في كيفية فرض انتقاله إلى نادي أحلامه. أما أتلتيكو مدريد، فهو غير مستعد على الإطلاق لبيعه، وقد رفض مؤخراً على ما يبدو عرضاً من برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

ليون جوريتسكا: هل يذهب إلى الدوري الأمريكي؟

وماذا عن جوريتسكا؟ منذ الإعلان عن رحيله عن بايرن ميوني، ارتبط اسمه لفترة طويلة بالانتقال إلى إيطاليا. كان إنتر خيارًا محتملًا، ثم بدا أن الأمور تتجه نحو انتقال إلى ميلان.

وفي الأسابيع الماضية، برز يوفنتوس في النهاية كأقوى مرشح للتعاقد مع الألماني، لكن المطالب المالية للاعب البالغ من العمر 31 عامًا لا تزال مرتفعة جدًا بالنسبة للسيدة العجوز.

ووفقًا لمعلومات من موقع «كالتشيو ميركاتو»، الشريك لموقع SPOX، يُقال إن جوريتسكا يتصور الحصول على مكافأة توقيع تبلغ عشرة ملايين يورو، بينما يطالب براتب سنوي قدره سبعة ملايين يورو.

وعلى أي حال، فإن الوقت يضيق تدريجيًا أمام جوريتسكا ليجد ناديًا جديدًا قبل انطلاق الموسم الجديد. وخارج أوروبا، يبدو أن هناك فرصة لمستقبله في الولايات المتحدة أيضًا، حيث أفاد موقع "ذا أثلتيك" في يونيو عن اهتمام نادي شيكاغو فاير بضمه.