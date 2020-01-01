بايرن ميونخ يفتح أبواب ريال مدريد وبرشلونة أمام ألابا

اللاعب لا يريد التجديد للنادي الألماني

يبدو أن ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ الألماني، سيحاول الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، باحثاً عن تجربة جديدة بعيداً عن البوندسليجا

اللاعب السويسري ينتهي عقده في صيف عام 2021، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد مع النادي الألماني حتى الآن.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن ألابا لا يشعر بالرغبة في البقاء لفترة أطول مع بايرن، ويتجه لرفض التوقيع على عقد جديد.

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وهو ما يفتح الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة، حيث يسعى كل منهما التعاقد مع لاعب جديد بمركز الظهير الأيسر في أقرب فترة ممكنة.

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وعلى الجانب الآخر قد لا يمانع بايرن فكرة التخلي عن صاحب الـ27 سنة في حالة وصول العرض المناسب، نظراً للتألق المبهر للشاب الكندي ألفونسو ديفيز وتألقه بمركز الظهير الأيسر هذا الموسم.

ويفتح النادي الألماني أبواب الرحيل كذلك أمام جيروم بواتينج، خافي مارتينيو وكورنتين توليسو في الصيف، ضمن محاولاته لتخفيض فاتورة الأجور بالفريق.